Организация под руководством Маска захотела купить OpenAI

11 февраля 2025, 13:15

Консорциум во главе с миллиардером Илоном Маском заявил, что предложил $97,4 млрд за покупку некоммерческой организации, контролирующей OpenAI, которая создала ChatGPT, пишет Reuters.

Агентство напоминает, что Маск вместе с нынешним генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом создал компанию в 2015 году, но покинул ее до того, как она начала развиваться.



Маск подал в суд на Альтмана и других представителей компании в августе прошлого года, заявив, что они нарушили положения контракта, "поставив прибыль выше общественного блага в стремлении продвигать ИИ". В ноябре он попросил окружного судью США вынести предварительный запрет, запрещающий OpenAI преобразовываться в коммерческую структуру. В настоящее время OpenAI как раз пытается сделать это для получения капитала, необходимого для разработки лучших моделей ИИ.



Альтман в Х ответил на предложение купить OpenAI за $97,4 млрд: "Нет, спасибо, но мы купим twitter за $9,74 миллиарда долларов, если хотите".



Очевидно, это не понравилось Маску, который под твитом Альтмана написал "мошенник".