На криптовалюте Трампа люди потеряли $2 млрд — The New York Times

СМИ восстановило хронологию роста и обвала Trump Coin, выяснив, кто смог заработать на валюте Трампа.
17 января — ставка в размере $1 096 109 была совершена менее чем через две минуты после того, как будущий на тот момент президент США опубликовал новость о запуске мемкоина $Trump.
В первые минуты криптокошелек с уникальным идентификационным кодом, начинающимся с 6QSc2Cx, обеспечил себе гигантскую партию этих новых токенов — 5 971 750 штук — по начальной цене продажи 18 центов за штуку, положив начало росту цены $Trump, которая вскоре достигла $75 за токен.
Согласно анализу NYT, этот ранний трейдер, личность которого неизвестна, ушел с двухдневной прибылью в размере $109 млн. Однако быстрая прибыль ранних трейдеров, чьи имена неизвестны, но некоторые из них, по-видимому, находятся в Китае, была получена за счет гораздо большего числа более медлительных инвесторов, которые в общей сложности понесли убытки в размере более $2 млрд после обвала цены токена.
Цена $Trump на этой неделе колебалась на уровне $17, что составляет менее четверти от пикового значения в $75. Также известно, что семья Трампа и партнеры заработали $100 млн на торговых операциях с $Trump.
"Президент участвует в сомнительных криптовалютных схемах, которые наносят ущерб инвесторам, и в то же время назначает финансовых регуляторов, которые отменят меры защиты жертв и которые могут оградить его и его семью от принудительного взыскания", — заявил Кори Фрейер, недавно покинувший пост криптовалютного советника Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Тенденция, когда крупные и быстрые покупатели скупают мемкоины, а затем распродают их, является одной из причин, по которой государственные регулирующие органы в Нью-Йорке недавно предупредили потребителей об этих предложениях. "Создатели или их партнеры искусственно завышают цену монет, а затем быстро продают свои собственные монеты по завышенной цене, получая существенную прибыль и одновременно вызывая обвал цены", — говорилось в заявлении.
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