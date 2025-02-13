13 февраля 2025, 8:45

Германия передаст Украине партию ракет к ЗРК IRIS-T

"Будущая поддержка Украины в виде материальной части и военной подготовки была подтверждена на сегодняшней встрече контактной группы по вопросам обороны Украины с участием более 50 стран. Германия продолжит играть важную роль в этой поддержке и объявила о поставке около 100 управляемых ракет IRIS-T в Украину в ближайшее время", — сообщила миссия ФРГ при НАТО.

