"Будущая поддержка Украины в виде материальной части и военной подготовки была подтверждена на сегодняшней встрече контактной группы по вопросам обороны Украины с участием более 50 стран. Германия продолжит играть важную роль в этой поддержке и объявила о поставке около 100 управляемых ракет IRIS-T в Украину в ближайшее время", — сообщила миссия ФРГ при НАТО.
Последние новости
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
Apple представила нові навушники Powerbeats Pro 2
- Железо | Сегодня, 11:45
Обновление линейки мониторов Digma Overdrive
- Железо | Сегодня, 11:15
Новая портативная акустика SVEN PS-99
- Гаджеты | Сегодня, 10:45
Новые компактные мясорубки от Scarlett с простым и удобным управлением
- Технологии | Сегодня, 10:15
Китай помогает РФ в производстве дронов, поставляя западные компоненты
- Безопасность | Сегодня, 9:45
Велика Британія виділила пакет військової допомоги для України на 150 млн фунтів
- Технологии | Сегодня, 9:15
США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики
- Технологии | Сегодня, 8:45
Германия передаст Украине партию ракет к ЗРК IRIS-T
- Технологии | Сегодня, 8:15
В Иране на острове Ормуз случился "кровавый потоп"
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 8:45
Deepcool LS520 – 240-мм система рідинного охолодження з підсвіткою ARGB і не лише
- Обзоры | 5 февраля, 0:46
Gelius Incredible 2 GP-TWS033X Beige – "дівчачі" TWS-навушники з ANC та ENC
- Обзоры | 27 января, 0:09
Cougar E-Star 120 – "карбоновий" стіл з електродвигуном
- Фотогалереи | 25 января, 14:08
В Польше "засветился" McLaren на львовских номерах
- Аналитика | 24 января, 23:00
Нові ігрові столи Cougar кінця 2024 – початку 2025 року: чим саме цікаві та чому на них варто звернути увагу
- Аналитика | 21 января, 12:56
Дайджест найцікавішого за тиждень №2 - EcoFlow анонсував магнітний павербанк з бездротовою зарядкою
- Фотогалереи | 17 января, 12:09
Перше курортне місто відкрили в Північній Кореї
- Фотогалереи | 16 января, 22:48
В гараже Асада в Дамаске обнаружили коллекцию элитных автомобилей
- Аналитика | 11 января, 11:17
Дайджест найцікавішого за тиждень №1 – новинки EcoFlow та 30 тисяч FPV-дронів з Лондона для ЗСУ
Популярные новости
- Гаджеты | Сегодня, 0:32
Серія OPPO Reno13 дебютує в Європі з передовими ШІ-інноваціями та дизайном 5.00
- Бизнес | Вчера, 15:15
Мемкоїни, AI та DeFi: аналіз та тренди крипторинку на старті 2025 року 5.00
- Железо | Вчера, 14:45
be quiet! Silent Loop 3: високотехнологічна та ефективна AiO 5.00
- Гаджеты | Вчера, 12:00
Где купить повербанк оптом в Украине от производителя 1.00
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
Apple представила нові навушники Powerbeats Pro 2 0.00
- Железо | Сегодня, 11:45
Обновление линейки мониторов Digma Overdrive 0.00
- Железо | Сегодня, 11:15
Новая портативная акустика SVEN PS-99 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 10:45
Новые компактные мясорубки от Scarlett с простым и удобным управлением 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Китай помогает РФ в производстве дронов, поставляя западные компоненты 0.00