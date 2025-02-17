17 февраля 2025, 8:45

Трамп пожаловался, что СМИ хотят поссорить его с Маском

По словам президента США, некоторые издания распространяют сообщения, что он якобы отдал власть над страной главе Департамента по вопросам эффективности правительства, а также называли Маска "президентом".



"Илон позвонил мне и сказал: "Знаете, они пытаются поссорить нас". Я ответил ему: "Абсолютно так". Это так очевидно. Они так плохо это делают. Я раньше думал, что у них это хорошо получается. На самом деле они плохи в этом", — заявил Дональд Трамп в эфире Fox News.



Президент США также добавил, что американцы понимают, какая цель у этих публикаций.

