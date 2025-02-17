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17 февраля 2025, 10:15

"Европейцы для нас партнёры, а не соперники" — глава МИД Китая Ван И

Министр иностранных дел Китая Ван И на открытии Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что его страна привержена многополярному миру.

Что еще говорил Ван И: 

Для Китая европейцы партнеры, а не соперники. И это очень важный полис в нашем многополярном мире.

Китай готов строить стабильные отношения с США, но если Вашингтон будет подавлять Пекин, то у него не будет выбора, кроме как действовать так же.

Если Китай перестанет покупать газ у России, какая страна сможет предоставить столько газа, чтобы обеспечить китайское население? Это невозможно.

Китай приветствует все усилия, благоприятные для решения украинского конфликта, включая то, что в последние дни США достигли понимания с Россией.

Китай хотел бы, чтобы все усилия способствовали установлению мира. Мы верим, что все заинтересованные стороны в надлежащее время примут участие в мирных переговорах.

Эта война происходит на европейской земле, и Европа должна играть важную роль в процессе. Работать вместе для решения ключевого вопроса и обсуждать, как достичь долговременной и стабильной безопасности в Европе.


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