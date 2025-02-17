17 февраля 2025, 14:45

В МАГАТЭ рассказали, что происходит на ЧАЭС после удара российского дрона

"Группа МАГАТЭ, работающая на месте, получила неограниченный доступ к месту взрыва и провела обширный обход для оценки ущерба новому безопасному конфайнменту, где беспилотник, упавший рано утром вчера, пробил дыру в крыше большого арочного сооружения, построенного для предотвращения любого радиоактивного выброса из поврежденного реактора и защиты его от внешних опасностей", — говорится в сообщении агентства.



Эксперты агентства зафиксировали дым, исходящий с крыши конфайнмента, и запах горящего пластика. МАГАТЭ было проинформировано, что уровень радиации на объекте не изменился. Это также подтвердили собственные измерения группы, которые показали нормальные значения мощности дозы вблизи НБК.



Команде МАГАТЭ также показали часть обломков дрона, оставшихся на месте, включая части крыльев.

