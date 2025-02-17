"Группа МАГАТЭ, работающая на месте, получила неограниченный доступ к месту взрыва и провела обширный обход для оценки ущерба новому безопасному конфайнменту, где беспилотник, упавший рано утром вчера, пробил дыру в крыше большого арочного сооружения, построенного для предотвращения любого радиоактивного выброса из поврежденного реактора и защиты его от внешних опасностей", — говорится в сообщении агентства.
Эксперты агентства зафиксировали дым, исходящий с крыши конфайнмента, и запах горящего пластика. МАГАТЭ было проинформировано, что уровень радиации на объекте не изменился. Это также подтвердили собственные измерения группы, которые показали нормальные значения мощности дозы вблизи НБК.
Команде МАГАТЭ также показали часть обломков дрона, оставшихся на месте, включая части крыльев.
Последние новости
- Технологии | Вчера, 16:15
Маск анонсував вихід найрозумнішого ШІ
- Технологии | Вчера, 15:45
Трамп не против, чтобы Европа покупала оружие для Украины у США
- Связь | Вчера, 15:15
lifecell запустив акцію для бізнесу: фіксована ціна тарифу до кінця 2026 року
- Технологии | Вчера, 14:45
В МАГАТЭ рассказали, что происходит на ЧАЭС после удара российского дрона
- Бизнес | Вчера, 14:15
Помер артдиректор легендарної Half-Life 2
- Технологии | Вчера, 13:45
Помідори та кавуни можуть допомогти впоратися з депресією — вчені
- Технологии | Вчера, 13:15
Укроборонпром і Thales International SAS створять спільне підприємство
- Технологии | Вчера, 12:45
Сушити речі в приміщенні смертельно небезпечно
- Бизнес | Вчера, 12:15
В Карпатах строят новый горнолыжный курорт за $1,5 млрд
Последние материалы
- Обзоры | 15 февраля, 19:19
Gelius Backpack Urban Protect GP-BP008 – 2-портовий діловий рюкзак для 17-дюймових ноутбуків
- Обзоры | 12 февраля, 8:45
Deepcool LS520 – 240-мм система рідинного охолодження з підсвіткою ARGB і не лише
- Обзоры | 5 февраля, 0:46
Gelius Incredible 2 GP-TWS033X Beige – "дівчачі" TWS-навушники з ANC та ENC
- Обзоры | 27 января, 0:09
Cougar E-Star 120 – "карбоновий" стіл з електродвигуном
- Фотогалереи | 25 января, 14:08
В Польше "засветился" McLaren на львовских номерах
- Аналитика | 24 января, 23:00
Нові ігрові столи Cougar кінця 2024 – початку 2025 року: чим саме цікаві та чому на них варто звернути увагу
- Аналитика | 21 января, 12:56
Дайджест найцікавішого за тиждень №2 - EcoFlow анонсував магнітний павербанк з бездротовою зарядкою
- Фотогалереи | 17 января, 12:09
Перше курортне місто відкрили в Північній Кореї
- Фотогалереи | 16 января, 22:48
В гараже Асада в Дамаске обнаружили коллекцию элитных автомобилей
Популярные новости
- Бизнес | 15 февраля, 16:09
Що спільного між криптовалютами і романтикою? Binance помітили закономірність 5.00
- Технологии | Вчера, 16:15
Маск анонсував вихід найрозумнішого ШІ 0.00
- Технологии | Вчера, 15:45
Трамп не против, чтобы Европа покупала оружие для Украины у США 0.00
- Связь | Вчера, 15:15
lifecell запустив акцію для бізнесу: фіксована ціна тарифу до кінця 2026 року 0.00
- Технологии | Вчера, 14:45
В МАГАТЭ рассказали, что происходит на ЧАЭС после удара российского дрона 0.00
- Бизнес | Вчера, 14:15
Помер артдиректор легендарної Half-Life 2 0.00
- Технологии | Вчера, 13:45
Помідори та кавуни можуть допомогти впоратися з депресією — вчені 0.00
- Технологии | Вчера, 13:15
Укроборонпром і Thales International SAS створять спільне підприємство 0.00
- Технологии | Вчера, 12:45
Сушити речі в приміщенні смертельно небезпечно 0.00