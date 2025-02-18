В Аргентине требуют провести импичмент президенту из-за скандала с криптой

18 февраля 2025, 11:45

Президент Аргентины Хавьер Милей столкнулся с призывами к импичменту после того, как он продвигал малоизвестную криптовалюту, цена которой резко выросла, а затем рухнула после его одобрения, что привело к потерям для тысяч инвесторов, сообщает CNN.

Эта новость вызвала крупный скандал в Аргентине: оппозиция обвинила Милея в организации мошенничества, однако президентская администрация отвергла эти обвинения.



Все началось с твита, опубликованного президентом в его аккаунте X, на который подписано более 3,8 млн человек: "Этот частный проект будет направлен на поощрение роста экономики Аргентины", — написал он, приложив ссылку на проект криптовалюты $LIBRA. Несколько часов спустя Милей удалил сообщение и в другом посте заявил, что не имеет никакого отношения к инициативе.



На момент запуска большая часть криптовалюты хранилась в нескольких цифровых кошельках, а ее цена была почти нулевой. После поста президента ее цена быстро выросла почти до $5, но менее чем за три часа она упала до нескольких центов.



Держатели актива купили криптовалюту за бесценок, а потом продали, когда цена поднялась. Они сумели заработать на этом миллионы долларов, а вот инвесторы наоборот — потеряли крупные суммы.