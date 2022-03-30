Киве сообщили о подозрении за призывы убить Зеленского

30 марта 2022, 12:15

ГБР и ОГП сообщили о подозрении беглому экс-нардепу Илье Киве за "пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти" из-за его выступления в программе российских пропагандистов.

Кива публично призвал высшее руководство рф к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить Президента Украины Владимира Зеленского и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.Киве вынесли подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) и 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса.