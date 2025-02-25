Байден организовал поставку вооружения из США в Украину до 2026 года

25 февраля 2025, 11:45

The Wall Street Journal пишет, что перед тем, как покинуть пост президента США, Джо Байден пытался дать Украине возможность продолжать борьбу как можно дольше.

Его администрация отправила оружие из имеющихся запасов США и подписала контракты с американской оборонной промышленностью на закупку боеприпасов, перехватчиков ПВО, транспортных средств и других материальных средств. Эти поставки будут продолжаться до 2026 года.



Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Селеста Уолландер рассказала, что это было сделано для новой администрации в Белом доме — чтобы вести переговоры с позиции силы и показать путину, что украинцы могут продолжать сражаться.



Однако нынешний президент США Дональд Трамп выбрал другую тактику, обрушившись на президента Украины Владимира Зеленского.



Если США перестанут предоставлять помощь Украине, самой большой проблемой, по мнению аналитиков, станет отсутствие американских средств ПВО, в результате чего Украине придется решать, какие территории защищать, а какие оставить под угрозой. Например, только США производят системы ПВО Patriot, которые могут сбивать российские баллистические ракеты.



Потеря производимой в США ATACMS также станет ударом. Дальность действия ракеты до 300 км делает ее особенно эффективной для нанесения ударов по российским линиям снабжения.