26 февраля 2025, 8:15

Тайвань задержал грузовое судно, которое могло оборвать подводный кабель

Береговая охрана Тайваня заявила, что задержала связанное с Китаем грузовое судно после того, как отключился подводный кабель, идущий к островам Пэнху возле Тайваня, пишет Reuters.



Отмечается, что судно Hong Tai 58, зарегистрированное в Того, бросило якорь рядом с морским кабелем у юго-западного побережья Тайваня примерно в то время, когда он был отключен.



По словам представителей береговой охраны, это судно связано с Китаем и ходит под чужим флагом. Все восемь членов экипажа являются гражданами Китая.

