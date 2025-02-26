В Украине расширили список причин для установления инвалидности

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, теперь этот статус могут предоставить людям, которые пережили незаконное заключеник, пытки или получили другие повреждения в результате пребывания в плену.
Как выглядит процедура оценки состояния?
Подтверждение. Нужно обратится в Комиссию по вопросам установления факта лишения личной свободы при Министерстве развития общин и территорий Украины.
Оценка повседневного функционирования. Лечащий врач или глава военно-врачебной комиссии формирует электронное направление на оценку, а затем экспертная команда оценивает состояние здоровья.
Получение решения. По результатам оценки человек получает выписку из решения экспертной команды.
После установления инвалидности можно воспользоваться госпрограммами поддержки:
получить средства на реабилитацию (через Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью);
оформить пенсию или соцпомощь (через Пенсионный фонд или органы социальной защиты);
получить бесплатное санаторно-курортное лечение.