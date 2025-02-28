В Дании товары из Европы будут маркировать звездочкой из-за Трампа

28 февраля 2025, 10:45

Датская компания Salling Group, крупнейший ритейлер страны, решила добавить черную звездочку на электронные ценники, чтобы облегчить выбор потребителям, стремящимся покупать европейские товары, сообщил генеральный директор Salling Group Андерс Хаг.

"Мы введем новую маркировку на наших электронных ценниках в сетях Bilka, føtex и Netto, где маленькая звездочка будет указывать, принадлежит ли этикетка европейской компании", — написал он.



Хаг добавил, что компания и дальше будет представлять бренды из разных стран, предоставляя покупателям возможность самостоятельно выбирать. В то же время новая функция поможет тем, кто предпочитает европейские бренды.