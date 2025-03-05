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5 марта 2025, 8:15

За одну зустріч з Трампом треба заплатити $5 мільйонів, — Wired

Стільки грошей віддають представники бізнесу та еліти за прийом у маєтку американського президента в Мар-а-Лаго.


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