За одну зустріч з Трампом треба заплатити $5 мільйонів, — Wired

Стільки грошей віддають представники бізнесу та еліти за прийом у маєтку американського президента в Мар-а-Лаго.
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