Американський аналітик довів, що допомога Україні це насправді інвестиції в США

8 ноября 2024, 13:15

За підрахунками військового аналітика Колбі Бадвара, з грошей, які були виділені США на військову допомогу Україні, американський ВПК отримав $51,2 млрд (загальна сума становитиме $60 млрд, коли всі кошти будуть виділені).

На його мапі позначено, куди саме потрапили ці гроші. Так, штат Арканзас отримав $4,25 млрд, Алабама – $3,31 млрд, Пенсильванія – $2,83 млрд, Арізона – $2,72 млрд, Техас – $2,04 млрд, Західна Вірджинія – $1,98 млрд, Каліфорнія – $1,96 млрд, Флорида – $1,59 млрд.

"Багато штатів недостатньо представлені через характер систем озброєнь, які надаються Україні. Наприклад, немає літаків, тому дуже мало грошей для Південної Кароліни та Вашингтона. Але якщо якийсь штат не виділено, це не означає, що до нього не надходять кошти з допомоги Україні", – пише військовий аналітик.