Международные резервы Украины в феврале сократились на 6,7% — НБУ

По состоянию на 1 марта международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 40,1 млрд.
"Такая динамика была обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ) при отсутствии поступлений от международных партнеров. Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка", — сообщила пресс-служба регулятора.
Нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,9 месяца будущего импорта.
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