10 марта 2025, 10:15

Маск не имеет права никого увольнять

Трамп заявил департаментам, что Маск может только давать рекомендации, а не принимать односторонние решения по кадровому обеспечению и политике, — пишет Politico.



При этом Маск также находился в кабинете.



СМИ пишет, что встреча последовала за серией массовых увольнений и угроз государственным служащим со стороны Маска, который возглавляет Департамент эффективности правительства (DOGE), что создало широкую неопределенность в федеральном правительстве.



Издание отметило, что сообщение Трампа представляет собой первый значительный шаг по сужению мандата Маска. Согласно новым указаниям президента, DOGE и его сотрудники должны играть консультативную роль, но окончательные решения по персоналу, политике и темпам реализации должны принимать министры.



Маск присоединился к разговору и дал понять, что согласен с директивой Трампа. По словам одного человека, знакомого с ходом встречи, Маск признал, что DOGE допустил некоторые ошибки. Трамп подчеркнул, что он хочет сохранить хороших людей в правительстве и не увольнять способных федеральных служащих в массовом порядке.

