10 марта 2025, 19:50

В ЕС думают как обеспечить ВСУ резервное подключение

Четыре спутниковых оператора ведут переговоры с правительствами и институтами ЕС о том, как обеспечить резервное подключение к Украине — СМИ.



Об этом сообщил в Х Кристофер Миллер, шеф-корреспондент Financial Times в Киеве. Речь о люксембургском SES, испанском Hisdesat, Viasat, владельце британского Inmarsat и французском Eutelsat/OneWeb.

