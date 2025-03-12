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12 марта 2025, 11:45

В метро на Виноградарь строится первый в Украине двухэтажный тоннель

Главный инженер КП «Киевский метрополитен» Арсен Исаков отметил, что решение о двухэтажном тоннеле приняли из-за плотной застройки на территории.

Также по его словам, конечный срок строительства метро – 1 квартал 2027 года.
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