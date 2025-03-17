17 марта 2025, 8:45

США готовятся закрыть сделку по продаже TikTok не позднее 5 апреля

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC News рассказал, что сделка по продаже TikTok и продолжению работы приложения в стране будет заключена к установленному сроку — апрелю.



"Почти наверняка будет достигнуто соглашение на высоком уровне, которое, я думаю, удовлетворит наши интересы в области национальной безопасности и позволит существовать отдельному американскому предприятию TikTok", — отметил Вэнс.



Судьба TikTok в США находится под вопросом с прошлого года, после того как тогдашний президент Джо Байден подписал закон, вынуждающий китайского владельца приложения, компанию ByteDance, продать приложение некитайскому покупателю. Если компания этого не сделает, приложение будет запрещено в США. Вэнс работает с советником по национальной безопасности Майклом Уолтцем над поиском покупателя из США.



Президент Дональд Трамп подписал указ в первый день своего пребывания в должности, "поручив генеральному прокурору не предпринимать никаких действий по обеспечению соблюдения" запрета в течение 75 дней, фактически дав TikTok время до 5 апреля, чтобы найти американского покупателя.

