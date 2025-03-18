Украина получит очередной транш финансовой помощи от ЕС в размере €3,5 млрд

18 марта 2025, 9:45

Соответствующее решение принял Совет ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

Отмечается, что Киев выполнил необходимые условия, изложенные в Украинском плане, для получения третьей выплаты в рамках программы. Среди них:



▪️проведение реформ, направленных на увеличение использования возобновляемых источников энергии; ▪️повышение автономии энергетического регулятора; ▪️упрощение процедур пересечения границы в соответствии со стандартами ЕС;

▪️принятие стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий;

▪️продолжение работы над составлением перечня стратегических и критически важных видов сырья.



Программа для Украины Ukraine Facility, которая вступила в силу 1 марта 2024 г., предусматривает предоставление до €50 млрд стабильного финансирования в виде грантов и кредитов на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 гг.

