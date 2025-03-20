Польща і країни Балтії хочуть вийти з Конвенції про заборону протипіхотних мін

20 марта 2025, 9:45

Через загрозу з боку Росії та Білорусі, Польща, Литва, Латвія та Естонія хочуть мати увесь можливий арсенал озброєння у випадку можливої агресії.



Вихід із Конвенції ще мають розглянути в парламентах країн. Міністри оборони наголошують, що попри вихід їхні країни залишаться відданими міжнародному гуманітарному праву.