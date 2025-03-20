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20 марта 2025, 11:45

Литва готується до російської агресії вже через 4-5 років, — президент Литви

Але у разі зняття санкцій, про яке все частіше говорять США, у литовців буде ще менше часу, щоби підготуватися.


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