Впервые президентом МОК избрана женщина

21 марта 2025, 10:45

Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета. Ковентри также стала первой представительницей Африки на этой должности. Она была избрана в ходе одного тура голосования.

"Молодая девушка, которая впервые начала плавать в Зимбабве много лет назад, никогда не могла мечтать об этом моменте. Я особенно горжусь тем, что стала первой женщиной-президентом МОК, а также первой из Африки. Я надеюсь, что это голосование станет вдохновением для многих людей. Сегодня стеклянные потолки были разбиты, и я полностью осознаю свою ответственность как образца для подражания", — сказала она.Президент избирается членами МОК тайным голосованием сроком на восемь лет. 12-летний срок пребывания на посту президента МОК Томаса Баха завершится 23 июня 2025 года.Ковентри выиграла семь медалей Олимпийских игр по плаванию, а последние пять лет была министром спорта Зимбабве.