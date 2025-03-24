У Европы не хватает тротила и пороха для производства боеприпасов

24 марта 2025, 10:15

Как пишет Bloomberg, европейские правительства "покопались" на своих складах боеприпасов, чтобы вооружить Украину, показав, насколько малы их запасы.

С тех пор они пытаются увеличить производство артиллерийских снарядов, ракет и патронов. Это до предела истощило запасы пороха, тротила и других взрывчатых веществ, а также ракетного топлива, на континенте.



Поскольку Европа готовится к значительному увеличению расходов на оборону, небольшое количество производителей этих материалов спешат увеличить свои мощности. Один только немецкий концерн Rheinmetall стремится увеличить выпуск пороха более чем на 50% к 2028 году, но даже этого будет недостаточно.



Правительствам ЕС и производителям необходимо переключить гражданскую химическую промышленность на военное производство, упростить правила, чтобы позволить строить новые заводы и перевозить опасные грузы по континенту, и даже обеспечить поставки самых основных материалов, которые в настоящее время доставляются из Китая.