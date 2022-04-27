Захарова пригрозила нанесением ударов по Великобритании

27 апреля 2022, 10:15

Правильно ли мы понимаем, что ради «нарушения логистики военных поставок» Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму?

Ведь это напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Насколько я понимаю, Британия одна из этих стран» - написала Захарова на своем Telegram-канале в ответ на заявление Министра по вооруженным силам Великобритании Джеймса Хиппи, которое он сделал в эфире Times Radio о том, что Украина имеет право нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива и склады боеприпасов, так как это часть войны.