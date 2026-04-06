6 апреля 2026, 8:15

Зеленский: РФ планирует удары по логистике и водоснабжению Украины

«Судя по документам, которые мы получили от (украинской) разведки, русские будут бить по логистике - по железной дороге и прочему. Также будут бить по водоснабжению. Все это ВСУ вместе с местными властями должны проработать и уже прорабатывают. Речь идет и о серьезных инфраструктурных вещах - мостах, дамбах, гидроэлектростанциях, а также о насосных станциях, поставках питьевой воды и так далее», - заявил Зеленский.

