24 марта 2025, 17:15

РФ осуществила масштабную кибератаку на онлайн-сервисы "Укрзализныци"

Онлайн-продажи билетов остаются недоступными и в течение этого дня компания готовится еще работать в оффлайн-режиме.



Билеты продаются через кассы.



В крайнем случае, если вы не успеваете приобрести билет через кассу - направляйтесь непосредственно к поезду.

