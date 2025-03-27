"Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи после масштабной кибератаки

На восстановление сервиса ушло 89 часов. На первом этапе будет работать только базовый функционал: продажа и возврат билетов по всем направлениям на следующие 20 суток.
"Несмотря на постоянные атаки врага на инфраструктуру – офлайн и онлайн – мы продолжаем движение и становимся еще сильнее.
Также не допущена утечка никакой сенситивной информации. Железнодорожники, специалисты кибердепартамента СБУ, CERT-UA при Госспецсвязи и другие партнеры работают над восстановлением всех других сервисов, прежде всего, клиентских. Наши вокзалы и кассы продолжают работать в усиленном режиме по всей стране для подстраховки, а поезда, как и все дни до этого, курсируют по расписанию.
Спасибо за терпение и поддержку!", — сказано в сообщении компании.
В то же время все еще возможны временные технические перебои в работе из-за пиковых перегрузок сервиса.