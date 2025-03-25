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25 марта 2025, 9:15

TikTok і Reels небезпечніші за алкоголь і позбавляють інтересу до життя — SCMP

Короткі відео руйнують мозок, активуючи ту саму систему винагороди, що й психоактивні речовини, зазначає видання.
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