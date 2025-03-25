TikTok і Reels небезпечніші за алкоголь і позбавляють інтересу до життя — SCMP

Короткі відео руйнують мозок, активуючи ту саму систему винагороди, що й психоактивні речовини, зазначає видання.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 14:45
"Радио Свобода" частично возобновили финансирование
- Технологии | Сегодня, 14:15
На складі боєприпасів у Чехії стався вибух, - місцеві ЗМІ
- Бизнес | Сегодня, 13:55
Выбираем платформу для размещения рекламы в интернете
- Технологии | Сегодня, 13:45
Кількість ядерних держав може зрости до 25, – FT
- Бизнес | Сегодня, 13:15
В Ірпені відкриють перший McDonald’s в місті
- Технологии | Сегодня, 12:45
Ученые из Китая изобрели инновационный способ лечения рака
- Технологии | Сегодня, 12:15
Советник Зеленского рассказал, где впервые применяли ракету "Длинный Нептун"
- Интернет | Сегодня, 11:45
В Барселоне задержали женщину, пытавшуюся украсть 600 тысяч евро в крипте
- Технологии | Сегодня, 11:15
У Польщі відновили продаж "тривожних рюкзаків" для виживання на випадок війни
Последние материалы
- Аналитика | 18 марта, 8:30
Використання сонячної енергетики в побуті: міфи, перспективи та один крок до економії
- Аналитика | 1 марта, 21:06
Системи резервного електроживлення Maxxter: можливості та доступність в Україні
- Обзоры | 28 февраля, 23:13
Patriot P220 (1ТБ) – вашому "гвинту" пора на пенсію
- Обзоры | 28 февраля, 22:21
Patriot Xporter 3 (128 ГБ) – флешгігабайти за копійки
- Обзоры | 15 февраля, 19:19
Gelius Backpack Urban Protect GP-BP008 – 2-портовий діловий рюкзак для 17-дюймових ноутбуків
- Обзоры | 12 февраля, 8:45
Deepcool LS520 – 240-мм система рідинного охолодження з підсвіткою ARGB і не лише
- Обзоры | 5 февраля, 0:46
Gelius Incredible 2 GP-TWS033X Beige – "дівчачі" TWS-навушники з ANC та ENC
- Обзоры | 27 января, 0:09
Cougar E-Star 120 – "карбоновий" стіл з електродвигуном
- Фотогалереи | 25 января, 14:08
В Польше "засветился" McLaren на львовских номерах
Популярные новости
- Бизнес | Сегодня, 13:55
Выбираем платформу для размещения рекламы в интернете 5.00
- Бизнес | Сегодня, 14:45
"Радио Свобода" частично возобновили финансирование 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:15
На складі боєприпасів у Чехії стався вибух, - місцеві ЗМІ 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:45
Кількість ядерних держав може зрости до 25, – FT 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:15
В Ірпені відкриють перший McDonald’s в місті 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
Ученые из Китая изобрели инновационный способ лечения рака 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
Советник Зеленского рассказал, где впервые применяли ракету "Длинный Нептун" 0.00
- Интернет | Сегодня, 11:45
В Барселоне задержали женщину, пытавшуюся украсть 600 тысяч евро в крипте 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
У Польщі відновили продаж "тривожних рюкзаків" для виживання на випадок війни 0.00