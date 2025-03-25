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25 марта 2025, 11:15

У Польщі відновили продаж "тривожних рюкзаків" для виживання на випадок війни

У наборі є ліхтарик з режимом SOS, розпалювач, термоспальник зі свистком та карабіном.


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