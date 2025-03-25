"Радио Свобода" частично возобновили финансирование

25 марта 2025, 14:45

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) обязалось выделить часть средств, предназначенных ему Конгрессом, сообщает Radio Free Europe.

Решение было принято за несколько часов до слушания в федеральном суде США в Вашингтоне относительно судьбы соглашения о финансировании.



"Мы надеемся, что неизбежная выплата двухнедельного финансирования, которое Конгресс выделил для "Радио Свобода", позволит нам работать до тех пор, пока суд не вынесет решение по более широкому делу", — сказал в своем заявлении президент и главный исполнительный директор Radio Free Europe.



USAGM заявило, что предприняло "незамедлительные административные шаги" для начала выплаты, которая должна произойти к 26 марта. "Радио Свобода" получит средства к концу месяца, добавили в агентстве.