2 апреля 2025, 10:45

Runway выпустила мощную модель нейросети Gen-4 для создания видео

Главное преимущество нейросети – высококачественная анимация при любых углах камеры. Это позволит создавать правдоподобных персонажей, которые передают подлинные эмоции.



Теперь качество ИИ-видео не уступает настоящей съемке. Нейросеть контролирует сцены и персонажей, а из фотографии любого реального объекта можно сделать видео.



Редактирование напоминает слои в Фотошопе – каждая сцена существует независимо от других и меняется, как отдельный элемент. Разработчики надеются, что ИИ станет надежным помощников при производстве фильмов.



«Наша цель сейчас – убедиться, что то, над чем мы работаем и что создаем, соответствует планке и качеству, которые требуются Голливуду, настоящим режиссерам и профессионалам», – сказал соучредитель и гендиректор стартапа Крис Валенсуэла.

