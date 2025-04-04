В ассортименте Bloody появились игровые компьютеры

4 апреля 2025, 12:45

Бренд запускает в продажу сразу 11 игровых ПК, что позволяет пользователю подобрать модель под свой бюджет и требования к мощности.

Вне зависимости от сборки, каждый компьютер является полноценной игровой системой, рассчитанной на современные игры. Все комплектующие подобраны так, чтобы запускать большинство проектов на максимально возможных настройках графики.

При разработке каждого ПК из новой линейки использовался принцип «Включи и играй». Предустановленная операционная система Windows 11 Home позволяет сразу включиться в работу. Приятным бонусом станут несколько популярных f2p игр, которые также будут доступны пользователю непосредственно после старта.



В игровом компьютере Bloody BD-PC CH61C1 MT процессор i5 12400F сочетается с графическим ускорителем RTX 3050 или RTX 4060, в обоих вариантах предусмотрены 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельный накопитель PCI-e 5.0 на 1 ТБ.

Модель BD-PC CB76C2 MT оснащена процессором i5 13400F, доступно два варианта видеокарты – производительная RTX 4070 с 32 ГБ оперативной памяти или RTX 4060 в паре с 32 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти DDR5 на выбор. Все конфигурации комплектуются SSD PCI-E 5.0 на 1 ТБ.



Сразу четыре конфигурации доступно для игрового компьютера BD-PC CZ79C3 MT. На базе процессоров i7 13700F или i7 13700KF: с графическим ускорителем RTX 4070 Ti Super и 32 ГБ оперативной памяти, либо с RTX 5080 и 64 ГБ оперативной памяти. Объем SSD во всех случаях - 1 ТБ.



Модель BD-PC RB65C2 MT комплектуется процессором AMD Ryzen 5 7500F, видеоускорителем RTX 4060 и 1 ТБ внутренней памяти. Можно выбрать вариант с 16 ГБ или с 32 ГБ оперативной памяти.

Все новинки оснащены стильной RGB-подсветкой, которая украсит рабочее пространство. На игровые компьютеры Bloody также действует гарантия от производителя – 3 года.Новые игровые компьютеры от Bloody – это оптимальное решение для тех, кому не терпится приступить к игре. Мощные процессоры и видеокарты помогут запустить даже требовательные игры. Широкий выбор конфигураций позволяет подобрать компьютер под любой бюджет, а предустановленная Windows 11 Home – окунуться в мир современного гейминга всего одним нажатием кнопки.