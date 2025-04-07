Як розмінувати Україну за 30, а не за 100 років?

7 апреля 2025, 15:45

4 квітня - Міжнародний День Просвіти з Мінної Безпеки. Україна залишається найзамінованішою країною світу.

Питання розмінування територій є критичним як для безпеки так і для економічного відновлення України.



Напередодні, представники уряду, міжнародного бізнесу, громадянського суспільства та експертів з гуманітарного розмінування об'єдналися задля змістовного діалогу про державно-приватне партнерство у сфері гуманітарного розмінування та спільну мету - Україна Без Мін. У рамках заходу було офіційно відкрито перший сервісний центр GCS Ukraine, що є частиною локалізації компанії та представлено мобільний воркшоп, який допоможе операторам протимінної діяльності, лагодити машини для розмінування GCS прямо в полі.



На сьогодні, близько 139 000 км² територій України потенційно потребують очищення. Через мінну небезпеку держава щорічно втрачає 11,2 мільярда доларів, а це — заміновані поля, знищена інфраструктура та загроза для життя мільйонів українців. Із цієї території лише близько 20 000 км² наразі очищено.



У програмі заходу відбулася ключова доповідь Ігоря Безкаравайного, заступника Міністра економіки України, про стратегію держави щодо гуманітарного розмінування та важливість розвитку державно-приватного партнерства у цій сфері.



«Машини, з якими працюють оператори ПМД, мають швидко повертатися до роботи в полях після несправності чи підривів. Відкриття сервісного центру GCS прискорить цей процес. А ще — це додаткові робочі місця та податки, сплачені до бюджету України. Коли українські виробники презентують вітчизняні розробки або великі міжнародні компанії створюють сервісні умови для обслуговування своєї техніки – це завжди добре. Бо робота є і буде для кожного, кожен знайде свою нішу, аби працювати над очищенням наших земель», – сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.



Генеральний менеджер GCS Ukraine Дмитро Салімонов представив бачення компанії щодо того, як за допомогою інноваційних технологій можливо розмінувати Україну за 30 років, а не за 100, а також наголосив на тому, що відкриття сервісного центру — це перший етап локалізації, який принесе в країну ще більше інвестицій, податків та робочих місця. GCS вже задіяла в Україні 66 багатоцільових платформи, які здатні розміновувати до 12 000 м² на день — це в 10 разів швидше, ніж за традиційною саперною методикою. А відкриття сервісного центру, дозволить скоротити ремонт цих платформ на декілька тижнів.



«Україна без мін — це не гасло, це план. Щоб розмінувати Україну не за 100, а за 30 років, потрібен екосистемний підхід та індустріальне, технологічне, масштабне мислення. Ми маємо відійти від уявлення, що гуманітарне розмінування — це лише ручна робота. Завдяки сучасним багатоцільовим платформам GCS ми вже зараз очищаємо території в 10 разів швидше. Але ключ до прискорення — це співпраця: держава, міжнародні партнери, бізнес і технічні оператори мають працювати як єдина система. В жовтні 2024 року, GCS Ukraine та Міністерство економіки України підписали меморандум про співпрацю у сфері гуманітарного розмінування. І ось вже через півроку ми відкриваємо наш сервісний центр, який є першим етапом локалізації - далі тільки більше!», — наголосив генеральний менеджер GCS Ukraine Дмитро Салімонов.