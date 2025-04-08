Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50% с 9 апреля

8 апреля 2025, 11:15

"Китай ввел ответные пошлины в размере 34% в дополнение к рекордным ставкам пошлин, неденежным ставкам, незаконному субсидированию компаний и масштабным долгосрочным валютным манипуляциям.

[...] Поэтому, если Китай не отменит свое 34-процентное увеличение сверх своих уже долгосрочных торговых злоупотреблений к завтрашнему дню, США введут дополнительные пошлины для Китая в размере 50% с 9 апреля", — заявил президент США.



По его словам, все переговоры с Китаем относительно запрошенных ими встреч с США будут прекращены.



"Переговоры с другими странами, которые также запросили встречи, начнутся немедленно", — добавил он.