Гроші підуть на закупівлю ЗРК HAWK, передали командний пункт для системи Patriot, а також чергову партію винищувачів F-16.
Последние новости
- Интернет | Вчера, 19:15
У Франції кожен гравець онлайн-казино має бути зареєстрований
- Технологии | Вчера, 18:45
Силы беспилотных систем впервые показали украинский лазерный комплекс "Тризуб"
- Бизнес | Вчера, 18:15
Первый McDonald’s открылся в Ужгороде: это был единственный регион, где отсутств
- Технологии | Вчера, 17:45
Новий морський протикорабельний комплекс "Алігатор-9" показали в СБС
- Железо | Вчера, 17:15
Мельница для зерна: что это такое и как выбрать
- Технологии | Вчера, 17:15
Renault обмежить швидкість Clio до 110 км/год
- Технологии | Вчера, 16:45
Нідерланди надали Україні 150 мільйонів євро
- Бизнес | Вчера, 16:15
Администрация Трампа хочет заключить 90 торговых соглашений за 90 дней — Reuters
- Безопасность | Вчера, 15:45
Чоловік вкрав дрон з могили військового у Харківській області, — поліція
Последние материалы
- Обзоры | 8 апреля, 13:11
Resto 5535 - якщо потрібно прохолодніше
- Обзоры | 5 апреля, 14:28
REAL-EL RM-480W – тиха бездротова мишка з дисплеєм
- Обзоры | 29 марта, 13:00
be quiet! Dark Rock 5 – вишукана керамічна башта для потужних збірок
- Аналитика | 18 марта, 8:30
Використання сонячної енергетики в побуті: міфи, перспективи та один крок до економії
- Аналитика | 1 марта, 21:06
Системи резервного електроживлення Maxxter: можливості та доступність в Україні
- Обзоры | 28 февраля, 23:13
Patriot P220 (1ТБ) – вашому "гвинту" пора на пенсію
- Обзоры | 28 февраля, 22:21
Patriot Xporter 3 (128 ГБ) – флешгігабайти за копійки
- Обзоры | 15 февраля, 19:19
Gelius Backpack Urban Protect GP-BP008 – 2-портовий діловий рюкзак для 17-дюймових ноутбуків
- Обзоры | 12 февраля, 8:45
Deepcool LS520 – 240-мм система рідинного охолодження з підсвіткою ARGB і не лише
Популярные новости
- Железо | Вчера, 17:15
Мельница для зерна: что это такое и как выбрать 5.00
- Бизнес | 11 апреля, 9:15
Першому у світі авторизованому роздрібному магазину EcoFlow у Києві 2 роки 5.00
- Бизнес | 11 апреля, 8:15
Засновник Ajax Systems став підприємцем року на SSEAs 5.00
- Железо | 12 апреля, 21:25
Защита электроники: зачем современному дому и офису нужно реле напряжения 1.00
- Интернет | Вчера, 19:15
У Франції кожен гравець онлайн-казино має бути зареєстрований 0.00
- Технологии | Вчера, 18:45
Силы беспилотных систем впервые показали украинский лазерный комплекс "Тризуб" 0.00
- Бизнес | Вчера, 18:15
Первый McDonald’s открылся в Ужгороде: это был единственный регион, где отсутств 0.00
- Технологии | Вчера, 17:45
Новий морський протикорабельний комплекс "Алігатор-9" показали в СБС 0.00
- Технологии | Вчера, 17:15
Renault обмежить швидкість Clio до 110 км/год 0.00