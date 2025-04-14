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14 апреля 2025, 16:45

Нідерланди надали Україні 150 мільйонів євро

Гроші підуть на закупівлю ЗРК HAWK, передали командний пункт для системи Patriot, а також чергову партію винищувачів F-16.


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