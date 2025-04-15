Британия национализирует крупнейший сталелитейный завод British Steel

15 апреля 2025, 12:15

Лондон берет под временный контроль British Steel после срыва переговоров с китайской Jingye Group - владельцем предприятия.

Причина - отказ инвестора поддержать переход завода на экологичное производство.Правительство уже выделило $3,2 млрд на поддержку сталелитейной отрасли и назначило своих представителей на ключевые посты. Это крупнейшая национализация в Британии со времён банковского кризиса 2008 г.

В ответ на эти действия, МИД КНР призвал британское правительство «справедливо относиться к китайским компаниям, избегать политизации сотрудничества, чтобы не подорвать риск доверия китайских инвесторов к Британии».