Британия национализирует крупнейший сталелитейный завод British Steel

Лондон берет под временный контроль British Steel после срыва переговоров с китайской Jingye Group - владельцем предприятия.
Причина - отказ инвестора поддержать переход завода на экологичное производство.
Правительство уже выделило $3,2 млрд на поддержку сталелитейной отрасли и назначило своих представителей на ключевые посты. Это крупнейшая национализация в Британии со времён банковского кризиса 2008 г.
В ответ на эти действия, МИД КНР призвал британское правительство «справедливо относиться к китайским компаниям, избегать политизации сотрудничества, чтобы не подорвать риск доверия китайских инвесторов к Британии».