На Солнце произошел редкий двойной взрыв

16 апреля 2025, 9:15

Он может спровоцировать умеренные геомагнитные бури и полярные сияния, сказано в прогнозе космической погоды от Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Ученые считают, что последствия взрывов на Солнце будут ощутимы вечером 15 или в начале дня 16 апреля."Эти солнечные бури, вероятно, будут двигаться медленно, но плотно, поэтому будут иметь ощутимый удар!" – написала в соцсети X физик космической погоды Тамита Сков.В такие периоды метеозависимым особенно важно позаботиться о себе

Врачи советуют больше отдыхать, чтобы снизить нагрузку на организм, а также делать легкую зарядку для улучшения кровообращения.

Правильное питание, богатое витаминами, и обильное питье помогут поддержать здоровье.

Специалисты также рекомендуют сократить время использования гаджетов, чтобы избежать лишнего стресса для нервной системы.