17 апреля 2025, 8:15

Участие КНДР в войне РФ против Украины принесло ей $20 млрд — отчет

Newsweek ссылается на данные Южнокорейского института оборонного анализа (KIDA), который проанализировал потенциальную выгоду Северной Кореи от военного сотрудничества с Россией.



В отчете KIDA говорится, что основную прибыль КНДР получила от поставок РФ боеприпасов (эксперты считают, что с сентября 2023-го по март 2025 года РФ могла получить из Северной Кореи 4-6 млн артиллерийских снарядов).



По мнению экспертов KIDA, в обмен, кроме денег, КНДР может получать от России высокотехнологичное оружие.



"Российско-северокорейское военное сотрудничество повышает вероятность вмешательства России в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове", — отмечается в докладе KIDA.

