17 апреля 2025, 11:15

В США закрыли центр, который боролся с российской и китайской дезинформацией

Государственный секретарь Марко Рубио объявил о закрытии центра агентства по борьбе с зарубежными кампаниями по дезинформации.



В своем заявлении Рубио утверждает, что отдел "потратил миллионы долларов, чтобы активно заглушать и цензурировать голоса американцев, которым он должен был служить". По словам Рубио, управление тратило "более $50 млн в год".



В прошлом году центр критиковали ведущие республиканцы — за то, что он якобы заставляет консерваторов молчать, пытаясь очистить интернет от дезинформации и дезинформаторов, пишет Politico. Илон Маск называл офис в 2023 году "худшим нарушителем цензуры в правительстве США".



Но сторонники центра утверждают, что он играет важнейшую роль в борьбе с российской и китайской дезинформацией. Ранее центр разоблачил крупную российскую кампанию по дезинформации в Африке, а в прошлом году заключил международное соглашение по противодействию иностранной дезинформации, которое поддержали около двух десятков других стран.



Чиновник Госдепартамента анонимно заявил Politico, что "кремль и коммунистическая партия Китая сегодня ликуют".

