Государственный секретарь Марко Рубио объявил о закрытии центра агентства по борьбе с зарубежными кампаниями по дезинформации.
В своем заявлении Рубио утверждает, что отдел "потратил миллионы долларов, чтобы активно заглушать и цензурировать голоса американцев, которым он должен был служить". По словам Рубио, управление тратило "более $50 млн в год".
В прошлом году центр критиковали ведущие республиканцы — за то, что он якобы заставляет консерваторов молчать, пытаясь очистить интернет от дезинформации и дезинформаторов, пишет Politico. Илон Маск называл офис в 2023 году "худшим нарушителем цензуры в правительстве США".
Но сторонники центра утверждают, что он играет важнейшую роль в борьбе с российской и китайской дезинформацией. Ранее центр разоблачил крупную российскую кампанию по дезинформации в Африке, а в прошлом году заключил международное соглашение по противодействию иностранной дезинформации, которое поддержали около двух десятков других стран.
Чиновник Госдепартамента анонимно заявил Politico, что "кремль и коммунистическая партия Китая сегодня ликуют".
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Депутатам ЕС для поездки в Венгрию предлагали антишпионские чехлы для телефонов
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Бельгия и Италия предоставили Украине помощь на восстановление энергетики
- Безопасность | Сегодня, 12:45
Життя поза Землею існує - астрофізики
- Бизнес | Сегодня, 12:15
Великобритания испытывает микроволновое оружие для нейтрализации дронов
- Безопасность | Сегодня, 11:45
Трамп еще на год запретил доступ российским судам в порты США
- Технологии | Сегодня, 11:15
В США закрыли центр, который боролся с российской и китайской дезинформацией
- Интернет | Сегодня, 10:45
Водитель в Индонезии упал с 12-метрового моста, доверившись Google Maps
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Трамп считает, что Гарвард учит "ненависти и глупости"
- Технологии | Сегодня, 9:45
Более 40% оружия для ВСУ произведено в Украине — Зеленский
Последние материалы
- Обзоры | 8 апреля, 13:11
Resto 5535 - якщо потрібно прохолодніше
- Обзоры | 5 апреля, 14:28
REAL-EL RM-480W – тиха бездротова мишка з дисплеєм
- Обзоры | 29 марта, 13:00
be quiet! Dark Rock 5 – вишукана керамічна башта для потужних збірок
- Аналитика | 18 марта, 8:30
Використання сонячної енергетики в побуті: міфи, перспективи та один крок до економії
- Аналитика | 1 марта, 21:06
Системи резервного електроживлення Maxxter: можливості та доступність в Україні
- Обзоры | 28 февраля, 23:13
Patriot P220 (1ТБ) – вашому "гвинту" пора на пенсію
- Обзоры | 28 февраля, 22:21
Patriot Xporter 3 (128 ГБ) – флешгігабайти за копійки
- Обзоры | 15 февраля, 19:19
Gelius Backpack Urban Protect GP-BP008 – 2-портовий діловий рюкзак для 17-дюймових ноутбуків
- Обзоры | 12 февраля, 8:45
Deepcool LS520 – 240-мм система рідинного охолодження з підсвіткою ARGB і не лише
Популярные новости
- Железо | 14 апреля, 17:15
Мельница для зерна: что это такое и как выбрать 5.00
- Бизнес | Позавчера, 20:15
Чи складно вести бухгалтерію свого ФОПу? 5.00
- Железо | 12 апреля, 21:25
Защита электроники: зачем современному дому и офису нужно реле напряжения 1.00
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Бельгия и Италия предоставили Украине помощь на восстановление энергетики 0.00
- Безопасность | Сегодня, 12:45
Життя поза Землею існує - астрофізики 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:15
Великобритания испытывает микроволновое оружие для нейтрализации дронов 0.00
- Безопасность | Сегодня, 11:45
Трамп еще на год запретил доступ российским судам в порты США 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
В США закрыли центр, который боролся с российской и китайской дезинформацией 0.00
- Интернет | Сегодня, 10:45
Водитель в Индонезии упал с 12-метрового моста, доверившись Google Maps 0.00