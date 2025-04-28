Пакистан вряд ли пойдет на ядерную войну с Индией

28 апреля 2025, 11:45

Об этом в интервью РИА Новости заявил министр обороны Пакистана Асиф. «Индия и Пакистан - обе ядерные державы, но я не думаю, что дело зайдет так далеко», - отметил он.



Ранее в интервью Sky News Асиф заявлял, что «столкновение между двумя ядерными державами всегда вызывает беспокойство».