Google добавил функцию, упрощающую сложные тексты

8 мая 2025, 11:15

Simplify – новая ИИ-функция, которая поможет облегчить понимание сложных текстов. Она простыми словами объясняет медицинские тексты и сложные научные термины, сообщает The Verge.



Функция уже работает в приложении Google для iOS. Чтобы воспользоваться ней, нужно выделить текст и выбрать Simplify в меню.