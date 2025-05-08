Simplify – новая ИИ-функция, которая поможет облегчить понимание сложных текстов. Она простыми словами объясняет медицинские тексты и сложные научные термины, сообщает The Verge.
Функция уже работает в приложении Google для iOS. Чтобы воспользоваться ней, нужно выделить текст и выбрать Simplify в меню.
8 мая 2025, 11:15
Google добавил функцию, упрощающую сложные тексты
Simplify – новая ИИ-функция, которая поможет облегчить понимание сложных текстов. Она простыми словами объясняет медицинские тексты и сложные научные термины, сообщает The Verge.
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