13 мая 2025, 10:15

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США об украинских недрах

Соглашение об украинских ресурсах Украина и США подписали 30 апреля.



Документ предусматривает создание совместного инвестиционного фонда с равным распределением участия — 50/50.



Средства фонда будут вкладывать только в Украине — в добычу полезных ископаемых, нефть, газ, инфраструктурные и перерабатывающие проекты.



В то же время полный контроль над недрами и ресурсами остается за Украиной, как и право определять условия использования национальных ресурсов.

