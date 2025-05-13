Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США об украинских недрах

Соглашение об украинских ресурсах Украина и США подписали 30 апреля.
Документ предусматривает создание совместного инвестиционного фонда с равным распределением участия — 50/50.
Средства фонда будут вкладывать только в Украине — в добычу полезных ископаемых, нефть, газ, инфраструктурные и перерабатывающие проекты.
В то же время полный контроль над недрами и ресурсами остается за Украиной, как и право определять условия использования национальных ресурсов.
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