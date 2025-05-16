На Земле найден неиспользованный запас чистой энергии

Исследование Оксфордского, Даремского и Торонтского университетов показало, что континентальная кора планеты за последний миллиард лет произвела достаточно водорода, чтобы обеспечить потребности человечества в энергии на 170 тысяч лет.
Часть этого запаса была потеряна, потреблена или остается недоступной. Тем не менее, ученые считают, что оставшийся доступный водород мог бы стать естественным источником чистой энергии.
Водород – бесцветный, не имеющий запаха и нетоксичный газ. Он много лет использовался в нефтехимической промышленности для очистки нефти, производстве аммиака для удобрений, для производства пластмасс и стали, а также для получения метанола.
Водород — мощный носитель энергии. 1 кг водорода содержит в 2,4 раза больше полезной энергии, чем такое же количество природного газа, почти в 3 раза больше, чем литр бензина, и примерно в 4 раза больше, чем килограмм угля.
Сегодня водород производится из углеводородов, а отработанные газы составляют 2,4% мировых выбросов CO2. Если удастся разработать эффективную стратегию разведки водородных месторождений, новое открытие может стать значительным источником чистой энергии в будущем.