На Земле найден неиспользованный запас чистой энергии

16 мая 2025, 9:45

Исследование Оксфордского, Даремского и Торонтского университетов показало, что континентальная кора планеты за последний миллиард лет произвела достаточно водорода, чтобы обеспечить потребности человечества в энергии на 170 тысяч лет.

Часть этого запаса была потеряна, потреблена или остается недоступной. Тем не менее, ученые считают, что оставшийся доступный водород мог бы стать естественным источником чистой энергии.Водород – бесцветный, не имеющий запаха и нетоксичный газ. Он много лет использовался в нефтехимической промышленности для очистки нефти, производстве аммиака для удобрений, для производства пластмасс и стали, а также для получения метанола.Водород — мощный носитель энергии. 1 кг водорода содержит в 2,4 раза больше полезной энергии, чем такое же количество природного газа, почти в 3 раза больше, чем литр бензина, и примерно в 4 раза больше, чем килограмм угля.Сегодня водород производится из углеводородов, а отработанные газы составляют 2,4% мировых выбросов CO2. Если удастся разработать эффективную стратегию разведки водородных месторождений, новое открытие может стать значительным источником чистой энергии в будущем.