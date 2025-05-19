Нова пошта запустила фулфілмент у Польщі

Нова пошта розширює присутність у Європі — у Польщі стартував новий фулфілмент-центр для e-commerce, що дозволяє бізнесу зосередитись на розвитку продукту, маркетингу та клієнтському сервісі, а всі складські та логістичні процеси бере на себе Нова пошта.
Фулфілмент-центр компанії знаходиться у Варшаві і має площу 400 м².
Він надає повний комплекс послуг:
– зберігання товарів,
– обробка, комплектація та пакування замовлень,
– маркування, палетування,
– завантаження та вивантаження,
– доставка кінцевому споживачу.
Крім того, компанія відкрила власний митний склад у Польщі. Українському бізнесу це дозволить зберігати на складі Нової пошти у Варшаві товари без розмитнення до 90 днів. Товари проходитимуть процес розмитнення тільки після надходження заявки від реального покупця.
Фулфілмент від Нової пошти підійде як компаніям, що відправляють по Європі, так і тим, що доставляють замовлення з України в Європу. Компанія забезпечує митне оформлення, готує всі документи й організовує доставку до будь-якої країни своєї присутності — наприклад, до Німеччини, Італії, Чехії, Франції, Іспанії, Нідерландів, Великобританії та інших.
Та ж модель працює і у зворотному напрямку: європейські e-commerce компанії, які планують вихід на український ринок, можуть скористатися послугами фулфілменту Нової пошти — компанія доставить замовлення кінцевим споживачам в Україні.
“Нова пошта вже працює з першими e-commerce клієнтами та веде перемовини з іншими українськими й польськими компаніями. Ми інтегруємо сервіси з системами клієнтів для автоматизації процесів та прискорення доставки. Також невдовзі плануємо запровадити цілодобову роботу складу для обробки замовлень 24/7”, — зазначив Сергій Карпутєв, СЕО Нової пошти у Польщі.
Паралельно з розвитком у Європі, Нова пошта активно розвиває фулфілмент-інфраструктуру і в Україні. Склади компанії працюють у Києві, Львові та Рівному.
“Одна з ключових переваг фулфілменту — можливість відправляти навіть одну одиницю товару безпосередньо споживачу. Ми пропонуємо ці послуги за конкурентними тарифами, що робить їх доступними для бізнесів будь-якого масштабу”, — додав Карпутєв.
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