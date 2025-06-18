Тайвань получит миллионы дронов, которые испытали ВСУ

18 июня 2025, 9:45

Тайвань заключил долгосрочное партнерское соглашение с американской компанией Auterion на поставки программного обеспечения для дронов, испытанного в боевых условиях в Украине.



Отмечается, что Тайвань благодаря долгосрочному партнерству получит «миллионы дронов в течение нескольких лет».