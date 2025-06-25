25 июня 2025, 10:15

США не змогли знищити ядерне ядро Тегерана - Le Monde

Незважаючи на масовані удари США по іранських ядерних об'єктах 22 червня, Тегеран зберіг ключові елементи своєї ядерної програми.



Запаси високозбагаченого урану (до 60%) були заздалегідь евакуйовані та заховані у підземних тунелях біля Ісфахану.



Обсяг – близько 400 кг – може бути достатнім для створення ядерної бомби протягом п'яти місяців.



"За наявності рішення Іран може створити дев'ять каскадів IR-6 за шість тижнів і збагатити уран до збройового рівня за 60 днів. На все — максимум п'ять місяців", — наголошує експерт із нерозповсюдження Джеффрі Льюїс.



Деякі секретні об'єкти, включаючи нову установку під горою в районі Натанза та ще один глибокий об'єкт, підготовлений до встановлення центрифуг, не постраждали.



Американські удари зруйнували інфраструктуру на поверхні, включаючи центр у Фордо, але не торкнулися прихованих компонентів, що робить відновлення програми можливим.

