Дания начала председательство в Совете ЕС до конца года

1 июля 2025, 16:15

Страна поставила перед собой два приоритета для председательства — безопасность Европы, в том числе эффективная миграционная политика ЕС и постоянная поддержка Украины, а также конкурентоспособность и "зеленая" Европа.



До этого орган возглавляла Польша. Подытоживая председательство страны в Совете ЕС, премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что приоритетом Варшавы были вопросы, связанные с безопасностью и обороной. Его процитировало RMF24.

По его словам, это была "большая задача и польское правительство стало прорывом в этом вопросе". Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский отметил, что во время польского председательства Европа приняла во внимание аргументы Польши о том, что страна-агрессор РФ является долговременной и постоянной угрозой.

