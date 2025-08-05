Hindustan Times: в "шахедах" обнаружены детали индийского производства

5 августа 2025, 15:45

Власти Украины сообщили об обнаружении в иранских дронах Shahed-136, используемых РФ, электронных компонентов компаний Vishay Intertechnology и Aura Semiconductor, которые были произведены или собраны в Индии.

Об этом сообщает Hindustan Times, со ссылкой на источники знакомые с ситуацией.Комментируя эти утверждения, представитель индийского МИД отметил, что экспорт Индией товаров двойного назначения соответствует международным обязательствам страны по нераспространению. «Мы проводим комплексную проверку, чтобы гарантировать, что такой экспорт не нарушает ни одного из наших законов», - добавил он. В вышеупомянутых компаниях также отреагировали на это, заявив, что будут приняты все меры в случае обнаружения таких нарушений.Главу Офиса президента Украины Ермак, в свою очередь, заявил, что «необходимо лишить россиян возможностей получать компоненты из других стран» Он также затронул вопрос покупки Индией российской нефти, отметив, что «покупка российских энергоресурсов - это финансирование войны, которое не способствует миру».