6 октября 2025, 9:45

В Японии выпустили самое удобное одеяло

Его главное преимущество — специальный вырезе для головы. Благодаря этому человек может сколько угодно ворочаться и при этом всё равно оставаться укутанным.


